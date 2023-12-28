Эксперт рассказал, как вернуть в магазин непонравившийся подарок

В Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России (АЮР) сообщили об обязанности магазинов монетизировать подарочные сертификаты и возвращать деньги за не понравившийся новогодний подарок даже без чека, передает РИА Новости.

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Его представитель Дмитрий Рябов отметил, что закон в стране регулирует порядок обмена или возврата только непродовольственных товаров надлежащего качества. Так, возвращение еды, конфет и чая предусмотрено при обнаружении потребителем истечения срока годности. Это же касается и изменения формы товара, наличия нарушения упаковки, нехарактерного запаха, насекомых, личинок или плесени, пояснил специалист.

Кроме того, по его словам, вернуть продукцию можно в том случае, если информация на упаковке товара отличается от его содержания. Эксперт также отметил, что россияне не смогут обменять лекарства, духи и украшения.

Подаренную обувь, которая не подошла по каким-либо причинам, можно обменять на аналогичный товар в течение 14 дней, отметили в АЮР. Продавец может отказать при обнаружении признаков употребления, добавили там. Рябов также высказался о возвращении подарочного сертификата. По словам собеседника, его покупка подтверждает внесение аванса и право на покупку товара в будущем. Следовательно, аванс не может быть удержан продавцом, добавил он.

Подчеркивается, что правительство РФ ранее утвердило «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену».