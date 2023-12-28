Эксперт рассказал, как вернуть в магазин непонравившийся подарок
В Краснодарском региональном отделении Ассоциации юристов России (АЮР) сообщили об обязанности магазинов монетизировать подарочные сертификаты и возвращать деньги за не понравившийся новогодний подарок даже без чека, передает РИА Новости.
Его представитель Дмитрий Рябов отметил, что закон в стране регулирует порядок обмена или возврата только непродовольственных товаров надлежащего качества. Так, возвращение еды, конфет и чая предусмотрено при обнаружении потребителем истечения срока годности. Это же касается и изменения формы товара, наличия нарушения упаковки, нехарактерного запаха, насекомых, личинок или плесени, пояснил специалист.
Кроме того, по его словам, вернуть продукцию можно в том случае, если информация на упаковке товара отличается от его содержания. Эксперт также отметил, что россияне не смогут обменять лекарства, духи и украшения.
Подаренную обувь, которая не подошла по каким-либо причинам, можно обменять на аналогичный товар в течение 14 дней, отметили в АЮР. Продавец может отказать при обнаружении признаков употребления, добавили там. Рябов также высказался о возвращении подарочного сертификата. По словам собеседника, его покупка подтверждает внесение аванса и право на покупку товара в будущем. Следовательно, аванс не может быть удержан продавцом, добавил он.
Подчеркивается, что правительство РФ ранее утвердило «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену».
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса аналитического центра Grechka Media и компании A2 Research сообщила, что российские граждане хотели бы получить на Новый год смартфоны, компьютеры и другие гаджеты, но не хотели бы видеть в качестве презента подписки на цифровые сервисы.