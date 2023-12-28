Подмосковные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в праздники

В новогодние праздники коммунальные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Накануне Нового года и во время всех новогодних каникул предприятия и компании комплекса жилищно-коммунального хозяйства Московской области переходят на усиленный режим работы. Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц министерства ЖКХ и подведомственных организаций. Службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере. Дежурит и ремонтный персонал», – приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.

Отмечается, что особое внимание обеспечат вопросам бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами.