Подмосковные коммунальные службы будут работать в усиленном режиме в праздники
В новогодние праздники коммунальные службы Подмосковья будут работать в усиленном режиме, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Накануне Нового года и во время всех новогодних каникул предприятия и компании комплекса жилищно-коммунального хозяйства Московской области переходят на усиленный режим работы. Будет организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц министерства ЖКХ и подведомственных организаций. Службы готовы оперативно реагировать на возможные ситуации в нашей сфере. Дежурит и ремонтный персонал», – приводятся в сообщении слова министра жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антона Велиховского.
Отмечается, что особое внимание обеспечат вопросам бесперебойного вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) с контейнерных площадок рядом с многоквартирными домами.
«Подмосковные региональные операторы под контролем министерства ЖКХ Московской области меняют график вывоза ТКО по особо проблемным контейнерным площадкам на двойной. Ранее вывоз осуществлялся один раз в день. При усиленном режиме работы спецтехника забирает отходы дважды», – добавили в пресс-службе.