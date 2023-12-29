Финансист Фрумина предупредила об убыточности предновогодних вкладов

Согласно словам заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Светланы Фруминой, новогодние предложения от банков, которые обещают выгоду, на самом деле могут не принести ожидаемого дохода или даже привести к убыткам. Об этом эксперт рассказала изданию "Прайм". Часто высокий процент, заявленный банками, доступен только избранным клиентам, таким как участники зарплатного проекта или других сервисов, или тем, кто готов внести значительную сумму (от 100 тысяч рублей) без возможности досрочного снятия. Более того, повышенная ставка может действовать только в первые два-три месяца. Иногда под видом выгодного предложения скрывается инвестиционная составляющая, при которой часть вложенных денег будет направлена не на депозит, а в фондовый рынок. Если на рынке произойдут убытки, то прибыли не будет, а вложенные средства могут просто потерять свою стоимость. До этого заместитель председателя Центробанка РФ Алексей Заботкин не исключил снижения ключевой ставки в следующем году. Но, по его словам, Банку России понадобится продолжительное время поддержания ставки на высоком уровне, исходя из текущей оценки.