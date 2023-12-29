Кабмин РФ продлил некоторые меры поддержки рынка труда до конца 2024 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Российское правительство до конца 2024 года продлило некоторые действующие меры поддержки граждан, ищущих работу. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как уточняется в материалах правительства, речь идет о гражданах, которые находятся под риском увольнения, переведены работодателем на неполный рабочий день или отправлены в неоплачиваемый отпуск, а также тех, кто испытывает трудности в поиске работы.

В течение 2024 года они смогут рассчитывать на помощь центров занятости, чтобы сориентироваться на рынке труда, поддержать или повысить свой доход. В частности, им будет оказываться помощь как со временным трудоустройством, так и с открытием собственного дела, включая финансовую поддержку при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, создаваемой организации или фермерского хозяйства. Помимо этого, они смогут пройти переобучение.

Для получения таких мер поддержки потребуется обратиться в региональные службы занятости. При этом граждане, зарегистрированные по месту жительства в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, могут обращаться в центры занятости по месту пребывания, то есть в других регионах.