Дело о неуплате налогов против блогера Лерчек прекратили

Дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) прекращено, сообщил ее адвокат в беседе с РИА Новости. При этом отмечается, что супруги Чекалины продолжают проходить по делу об отмывании средств в особо крупном размере.

Вчера Следственный комитет прекратил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Чекалиных (2 ст. 198 УК РФ), — сказал собеседник агентства.

Ранее защитник Константин Третьяков в разговоре с NEWS.ru заявил, что с блогера Лерчек сняли все ограничения на перемещения и пользование интернетом. Чекалина опубликовала первые сторис спустя 10 месяцев после ареста банковских счетов. Блогер вышла в эфир, выставив видео с мужем и тремя детьми и отметив, что намерена продолжить бизнес в Сети.

23 декабря Telegram-канал «112» сообщал, что блогеру Лерчек могут быть предъявлены новые обвинения по неуплате налогов. По его данным, в рамках еще одной налоговой проверки выявлено, что она не доплатила ФНС еще 250 млн рублей.