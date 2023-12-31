Эксперты назвали самые удачные виды инвестиций в 2023 году

Паевые инвестиционные фонды и акции, которые наиболее позитивно отреагировали на ослабление рубля и восстановление российского рынка, стали самыми прибыльными вложениями для инвесторов по итогам 2023 года. Об этом рассказали эксперты «Российской газеты».

Начальник отдела специалистов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев сообщил, что российский рынок акций за этот год вырос примерно на 45%. Наиболее удачным инструментом инвестирования оказались акции, особенно в те первые восемь месяцев, когда они прибавили в цене 50%.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин пояснил, что на рост стоимости акций повлияли многие факторы, среди которых возврат к раскрытию информации и публикации отчетности, выплаты дивидендов, ослабление рубля. Эксперт признался, что поначалу они не ожидали такого прыжка в потенциале акций и прогнозировали рост на 25%. Однако рост ключевой ставки также сыграл свою роль в этом вопросе и во многом повлиял на итоги года. Также ряд компаний удивил с точки зрения выплат дивидендов.