Россияне впервые заплатят налог на вклады

В 2024 году банковские вкладчики, получившие высокую прибыль по своим депозитам, впервые уплатят налог на процентный доход. Это нужно будет сделать до 1 декабря 2024 года.

Налог на вклады был введен еще в 2021 году, однако в 2022 и 2023 годах его действие приостанавливалось отдельным законом.

Обложению налогом на доходы физлиц (НДФЛ), который составляет 13%, подлежат только те процентные доходы, которые превышают необлагаемую базу. Она, в свою очередь, рассчитывается по следующей формуле: максимальная за год ключевая ставка ЦБ умножается на 1 млн рублей.

Для расчета необлагаемой базы за прошлый год берется значение ставки на 1 декабря - 15% годовых. Таким образом, в 2024 году не будет облагаться налогом процентный доход в 150 тысяч рублей.