В «Столото» заявили об отсутствии нарушений при розыгрыше миллиарда

Розыгрыш «Новогоднего миллиарда» прошел без нарушений. Тиражная комиссия провела проверку и убедилась в этом, сообщили в пресс-службе гослотереи «Столото».

«Розыгрыш „Новогоднего миллиарда“ прошел под контролем тиражной комиссии, которая убедилась, что выигрышная комбинация была сформирована случайным образом, а также подтвердила отсутствие нарушений в проведении розыгрыша», — рассказали представители «Столото» в своем telegram-канале.

В ходе проверки члены комиссии проверяли мешочки и бочонки на интактность. То есть, объект был целым и ни с чем посторонним не соприкасался. Также была проведена проверка на температурные аномалии.

Результаты были зафиксированы в протоколе. Кроме того, к проверке были привлечены специалисты компании F.A.C.C.T. Они специализируются на киберпреступлениях. Эксперты убедились, что лотерейные билеты были проданы с зарегистрированными комбинациями.