Как начисляется зарплата при работе на больничном

Часто сотрудники задаются вопросом, как будет начисляться заработная плата, если работник заболел и оформил больничный лист, а потом вышел на работу. Людям не нужно бояться, что в этом случае они потеряют в зарплате, объяснил "Российской газете", эксперт Контур.Школы Алексей Жоголев.

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Работник не может за один и тот же период времени получать и заработную плату, и пособие по временной нетрудоспособности, пояснил он.

"Если работник заболел и открыл больничный, но позже решил продолжить работу, о чем сообщил работодателю, то в этом случае за отработанные дни он получит зарплату, а не пособие", - говорит эксперт.

Так как больничный был открыт, данные об этом поступят в Социальный фонд России (СФР). Но перед выплатой пособия Фонд получает информацию о болезни работника от работодателя. "Работодатель может подтвердить, что работник выполнял трудовые обязанности весь период болезни, и назначать пособие ему не нужно", - пояснил Жоголев. В сведениях, которые работодатель направит в СФР, все эти дни, которые сотрудник отработал, будут обозначены как исключаемые периоды. При полностью отработанном периоде больничного будет отмечен признак "Пособие не требуется".