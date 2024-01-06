Сбережения в дирхамах и юанях останутся привлекательными в 2024 году, поэтому россиянам стоит обратить на них внимание. Так считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, пишет «Российская газета».

Эксперт советует держать часть сбережений в валютных активах. Это необходимо для диверсификации инвестиционного портфеля и снижения рисков.

В 2024 году доллар и евро останутся наиболее крепкими валютами, юань будет чуть слабее, но «сохранит свою привлекательность». ФРС, ЕЦБ и ЦБ Китая будут снижать процентные ставки.

В первом квартале благодаря сезонному снижению спроса на валюту рубль может укрепиться в район 87 за доллар, 95 за евро и 12,2 за юань.

Кроме депозитов в юанях можно рассмотреть вложения в облигации крупных российских компаний. Сейчас они дают доходность 5-7% годовых в юанях.

Тем, кто ведет бизнес в ОАЭ или отдыхает в этой стране, можно хранить часть сбережений в наличных дирхамах.

«Курс дирхама жестко привязан к доллару», - напомнил аналитик.