Банки будут возвращать украденные деньги по новым правилам

В июле 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после соответствующего заявления клиента. Об этом сообщает РБК.
В Центральном банке России подчеркнули, что такие требования могут повлиять на низкую долю возврата.
Представитель ЦБ подчеркнул, что цель подобного закона заключается в том, чтобы противодействовать хищению средств, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Нововведение предусматривает комплекс механизмов направленных на о, чтобы стимулировать кредитные организации улучшать качество работы своих антифрод-систем.
До этого директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что банки должны разделять с пострадавшими от мошенников клиентами часть понесенных убытков.
Чебесков считает, что банки должны нести частичную ответственность за преступные действия в отношении своих клиентов. Это не только справедливо, но и создаст у банков стимул активнее бороться с мошенниками.