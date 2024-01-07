Банки будут возвращать украденные деньги по новым правилам

В июле 2024 года в России заработает закон, согласно которому банки будут обязаны возвращать клиентам похищенные средства в течение 30 дней после соответствующего заявления клиента. Об этом сообщает РБК.

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В Центральном банке России подчеркнули, что такие требования могут повлиять на низкую долю возврата.

Представитель ЦБ подчеркнул, что цель подобного закона заключается в том, чтобы противодействовать хищению средств, в том числе с использованием методов социальной инженерии. Нововведение предусматривает комплекс механизмов направленных на о, чтобы стимулировать кредитные организации улучшать качество работы своих антифрод-систем.

До этого директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков заявил, что банки должны разделять с пострадавшими от мошенников клиентами часть понесенных убытков.