Что станет с деньгами тюменского миллиардера, если он не обратится за выигрышем

Тюменец, выигравший миллиард в лотерее, может его потерять, если в течение трех с половиной лет не заберет его. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Общий срок обращения для получения выигрышей в государственные лотереи от „Столото“ через лотерейный центр — порядка трех с половиной лет с даты проведения тиража. По истечении трех с половиной лет все невостребованные выигрыши в полном объеме перечисляются в бюджет РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Тюменец выиграл миллиард в новогодней лотерее «Русское лото». Розыгрыш был проведен в прямом эфире на телеканале НТВ. В компании «Столото» рассказали, что местный житель приобрел билет в подарочном тубусе с десятью билетами на новогодний тираж «Русского лото» 7 декабря 2023 года. Однако самого победителя пока не нашли. В компании уточнили, что имя тюменца может стать известно не раньше, чем через несколько месяцев.