Ким Чен Ын приказал нарастить производство куриных яиц

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения новой птицефабрики приказал увеличить производство мяса птицы и куриных яиц. Об этом сообщается на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

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«Необходимо постоянно увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить людей гораздо большим количеством куриного мяса и яиц», — приводятся в публикации слова лидера КНДР.

По данным агентства, руководитель Северной Кореи сделал такое заявление 7 января, во время посещения Кванчхонской куроводческой фабрики.

В ЦТАК отметили, что лидер КНДР был инициатором строительства этого предприятия. По версии агентства, птицефабрика «будет вносить весомый вклад в улучшение питания [северокорейского] народа».

Ким Чен Ын остался доволен современным уровнем производства мяса и яиц и его автоматизацией, а также призвал модернизировать остальные хозяйства по примеру новой фабрики. Он заключил, что в 2024 году планируется открыть такое же предприятие в Пхеньяне.

С 1 января в России обнулили пошлину на ввоз куриных яиц, правило действует для объема поставок до 1,2 млрд штук.