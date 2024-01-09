В России готовятся ограничить вывоз золота физлицами
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о подготовке Минфином проекта правительственного постановления для ограничения объемов золота, пишет «Интерфакс».
Он обратил внимание на то, что физлица сейчас вывозят его с целью обхода «курсовой» экспортной пошлины. Ситуация может обернуться проблемами, указал замминистра.
За введением пошлины последовал всплеск закупок внутри страны и резкое увеличение вывоза, отметил он. Моисеев не стал называть конкретные цифры, однако, как уточнил он, рост «кратный».
«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент, — если можно не платить», — подчеркнул замминистра.
В готовящемся документе будут прописаны фиксированные объемы, указал он. Проект будет готов до конца марта, добавил Моисеев.
Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с начала 2023 года таможенные органы наблюдали существенное увеличение объемов экспорта золотых слитков из России.
Как заявлял Моисеев, нелегальный оборот драгметалла приносит российскому бюджету колоссальный ущерб, а его концентрат зачастую экспортируется под видом лома и отходов.