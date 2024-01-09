В России готовятся ограничить вывоз золота физлицами

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о подготовке Минфином проекта правительственного постановления для ограничения объемов золота, пишет «Интерфакс».

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Он обратил внимание на то, что физлица сейчас вывозят его с целью обхода «курсовой» экспортной пошлины. Ситуация может обернуться проблемами, указал замминистра.

За введением пошлины последовал всплеск закупок внутри страны и резкое увеличение вывоза, отметил он. Моисеев не стал называть конкретные цифры, однако, как уточнил он, рост «кратный».

«Просто люди повезли в карманах. Зачем платить, допустим, 7% — там в зависимости от курса разный процент, — если можно не платить», — подчеркнул замминистра.

В готовящемся документе будут прописаны фиксированные объемы, указал он. Проект будет готов до конца марта, добавил Моисеев.

Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с начала 2023 года таможенные органы наблюдали существенное увеличение объемов экспорта золотых слитков из России.