Психологи установили, как богатство влияет на бедных

Психологи из Калифорнийского университета (США) установили, что те люди, которые родились бедными и только потом стали богатыми, менее эмпатичны к проблемам бедного населения, че те, кто изначально родился в обеспеченной семье. Результаты работы были опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science (SPP).

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Однако принято считать обратное — люди, заработавшие состояние с нуля самостоятельно и, которые испытали и преодолели аналогичные трудности, понимают и больше заботятся о бедных. В этой научной приняли участие более 2 тыс. человек, часть из которых добилась успеха самостоятельно, а другая часть родилась в обеспеченной семье.

Участники были набраны с помощью онлайн-платформ, всего было проведено три эксперимента. Все они подразумевали различные психологические опросники, в том числе анкету оценки восприятия этих двух групп и опросник для оценки отношения к бедным.