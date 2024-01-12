В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

«Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты. То есть мы понимаем, что, чтобы заработок был примерно 50 тысяч, зарплата должна быть не меньше 120 тысяч рублей. Теоретически при этой зарплате — 120-140 тысяч рублей — уже можно будет рассчитывать на то, что индивидуально пенсионер получит такую пенсию», — поделилась Бессараб.