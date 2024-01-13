Сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была в 50 тыс. рублей и больше? На какую максимальную пенсию можно рассчитывать? Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР), а также эксперты разъяснили в комментарии "РГ" тонкости пенсионного законодательства.

Как считают стаж

Депутат напомнил, что с 2024 года минимальный стаж для назначения страховой пенсии - 15 лет, при этом мужчина должен быть не младше 63 лет, а женщина - не младше 58 лет. Надо учитывать, что стаж начисляется только за периоды трудовой деятельности, в которые были отчисления страховых взносов. Однако некоторые нетрудовые периоды также засчитываются в стаж: при уходе за ребенком до 1,5 лет или за инвалидом, а также в периоде пособий по безработице.

"Стаж свыше 15 лет не влияет на размер страховой пенсии: выплата зависит от количества пенсионных коэффициентов, - уточнил Чаплин. - Для достижения желаемого уровня пенсии в 50 тысяч рублей, нужно иметь зарплату, на которую будут начисляться соответствующие взносы, которые составляют примерно 22% от зарплаты (страховые взносы)".

Индивидуальные коэффициенты

Таким образом, пенсия в размере 20 тыс. рублей потребует накопления 100 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). У граждан 58-60 лет, кстати, столько уже накоплено. Для 30 тыс. рублей - 181 ИПК, 40 тысяч - 262 ИПК.

"А вот те, кто претендует на пенсию в 50 тыс. рублей должны заработать 343 ИПК, - уточнил Чаплин. - Однако за каждый год работы можно набрать не больше 10 ИПК, но тогда и зарплата должна быть не меньше 150 тыс. рублей в месяц. Здесь не стоит пугаться, так как в России достаточно большая доля тех, кто у кого пенсия более 50 тыс. рублей: военнослужащие, ветераны, жители Севера, космонавты, заслуженные работники различных сфер и другие специальные категории пенсионеров".

Кроме того, добавил он, есть перечень сезонных работ, стаж за которые начисляется, как за полноценный период. Для них иначе рассчитываются стаж и отчисления.

"Но, в любом случае, на высокую пенсию могут рассчитывать только те, кто длительно трудится (имеет большой стаж) в сочетании с оплатой труда выше средней, либо человек, у которого есть выдающиеся заслуги", - пояснил депутат.

Как увеличить пенсию

Согласно действующему пенсионному законодательству РФ, размер страховой пенсии по старости рассчитывается с учетом стажа работы, официальной заработной платы и возраста выхода на пенсию гражданина.

Член экспертного совета при комитете по финансовому рынку Государственной Думы РФ Станислав Паулаускас отметил, что количество пенсионных баллов, заработанных за один год, ограничено, но максимальный размер пенсии не имеет ограничений.

"Если вы работаете на самой высокооплачиваемой работе, то за год работы вы можете добавить к своей будущей пенсии не более 1 000 рублей, - привел он пример. - Таким образом, максимальный размер пенсии зависит от количества лет, которые вы сможете проработать с высоким доходом. Например, если у вас есть 35 лет стажа, то ваша пенсия будет составлять 41 000 рублей (35 000 рублей - страховая часть и 6 044 рубля - фиксированная выплата). Это является пределом или приближается к нему".

По словам эксперта, пенсионные выплаты можно увеличить если выйти на пенсию позже установленного срока. В случае отсрочки, к примеру, на 10 лет, размер пенсии увеличится вдвое или даже больше.

Максимальная пенсия

Максимальный размер пенсии, как уже было отмечено, законодательно не ограничен и зависит от указанных параметров.

"Однако, учитывая средний размер зарплат в России, крайний реалистичный максимум составляет порядка 150 000 рублей. Легче всего такую пенсию получить, если проживать в регионах Крайнего Севера", - уточнил юрист Илья Русяев.

Он привел ряд расчетов. К примеру, для мужчины 1970 года рождения, отслужившего в армии 2 года и ухаживавшего за тремя несовершеннолетними детьми в течение по 18 лет за каждым, при стаже работы по найму 47 лет с официальным среднемесячным заработком 127 400 рублей размер пенсии составит около 85 тысяч рублей, если обратиться за ее назначением спустя 4 года после возникновения права.

Если же при тех же условиях мужчина проработал 45 лет и не имел несовершеннолетних иждивенцев, то размер его пенсии, назначенной сразу по достижении им пенсионного возраста, будет не менее 50 тысяч рублей.

"Для получения в 2024 году пенсии в 100 тысяч рублей потребуется отказ от обращения за ее назначением в течение 7-8 лет после наступления права при сохранении прочих неизменных условий, - заявил юрист. - При этом важно, что больше 127400 рублей на данный момент в целях увеличения пенсии зарабатывать бессмысленно - зарплата выше этого уровня в расчете пенсии не учитывается".