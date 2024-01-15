Суд арестовал выплаты по евробондам Белоруссии в пользу россиянина

Арбитражный суд Кемеровской области наложил обеспечительные меры в виде ареста денежных средств в размере 964,3 тысяч белорусских рублей (почти 27 млн российских рублей), поступивших в Беларусбанк от Минфина Беларуси, по ходатайству российского частного инвестора Игоря Прокудина в рамках дела о взыскании причитающихся ему купонных выплат по белорусским еврооблигациям, следует из решения суда (первым на него обратило внимание РБК).

Игорь Прокудин подал иск к лондонскому Citibank (до июля 2022 года банк был агентом по белорусским евробондам) и Беларусбанку (был агентом по евробондам после отказа Citibank) еще в середине прошлого года. Сначала российский суд вернул заявление истцу, сославшись на неподсудность дела судам российской юрисдикции, но инвестору удалось оспорить это определение в апелляции, и в конце прошлого года кемеровский арбитраж вернулся к работе над этим разбирательством.

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Игорь Прокудин требует купонные выплаты по белорусским евробондам, перечисленные в период с 25 февраля по 12 декабря 2023 года, в размере 910,4 тысяч белорусским рублей и еще почти 54 тысячи белорусских рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Взыскать он их хочет с Citibank, а Беларусбанк должен обеспечить перевод денежных средств.

Ходатайство истца о наложении ареста на денежные средства, находящиеся и поступающие от Министерства финансов Республики Беларусь на счет Беларусбанка, было зарегистрировано Арбитражным судом Кемеровской области 11 января и на следующий день рассмотрено судом.

Российские инвесторы с июля 2022 года не получают выплаты (купоны и погашения) по белорусским еврооблигациям, после того как Citibank отказался обслуживать белорусские еврооблигации и проводить выплаты по ним.

Сначала в отсутствие иностранного контрагента Минфин Беларуси предложил инвесторам получать выплаты по евробондам в белорусских рублях через белорусскую инфраструктуру на счета в местном банке. Через такой механизм министерство провело несколько выплат по четырем выпускам евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале, также в белорусских рублях. Но инвесторы, специально открывшие счета в белорусских банках и подтвердившие право владения еврооблигациями, не получили выплаты или получили только часть средств.

После этого в сентябре прошлого года Минск пересмотрел механизм выплат. Согласно новой схеме, выплаты в адрес инвесторов-нерезидентов также будут проходить в белорусских рублях, но через иностранные депозитарии, которые заключат соответствующие соглашения с Министерством финансов Белоруссии. В конце ноября 2023 года российский Национальный расчетный депозитарий (НРД) и белорусский Минфин заключили соответствующий договор.