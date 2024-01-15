Инвесторы начали отказываться от исков к Euroclear из-за указа Путина

Российские инвесторы начали отказываться от исков к европейскому депозитарию Euroclear о возмещении стоимости заблокированных активов после того, как начали получать выплаты по указу президента России № 665. Об этом представитель Euroclear рассказал 12 января на заседании Арбитражного суда Москвы по одному из исков, пишут «Ведомости».

Указ, подписанный Владимиром Путиным в сентябре прошлого года, позволяет инвесторам получать доходы по заблокированным бумагам за счет средств на спецсчетах типа «И», которые изначально предназначались для выплат держателям российских государственных евробондов.

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По словам представителя Euroclear, один из истцов уже подал заявление об отказе от иска, но оно пока не рассмотрено. Следующее заседание суда назначено на 31 января. Представитель другого истца на заседании 10 января заявил о его намерении отказаться от иска, после того как проверит, все ли деньги он получил по указу № 665. Сумма требований инвестора составляет почти $2,8 млн.

Следующее заседание по делу состоится 6 февраля. 11 января перед заседанием по иску банка «Объединенный капитал», поданному в том числе в интересах нескольких физлиц, представитель истца представил ходатайство об отказе от иска нескольких инвесторов в связи с полным погашением их требований.

Адвокат истца Элиды Хасановой, на заседании по иску которой выступил представитель Euroclear, также сообщил о готовности отказаться от требований в случае получения денег по указу № 665. Суд отложил заседание на 21 февраля для уточнения полученной истцом суммы.

Партнер корпоративной практики Stonebridge Legal Роман Прудентов в беседе с «Ведомостями» отметил, что указ № 665 имеет ограниченную сферу действия: он компенсирует выплаты по заблокированным бумагами только за период с 1 февраля 2022 года по 9 сентября 2023-го, не возмещает стоимость самих активов, а выплаты осуществляются по установленной очередности, поэтому денег может хватить не всем. По данным Stonebridge Legal, пока средств на счетах «И» хватило только на выплаты первой очереди и частично второй.