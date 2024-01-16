Цены на яйца в России постепенно падают и в ряде магазинов их можно найти дешевле 100 рублей. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга торговых сетей, который провело агентство РИА Новости.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов заявил, что цены на яйца у производителей снизились на 2,5-4,2% за последние две недели. По его словам, в ближайшее время снижение цен произойдет и в торговых сетях.

Согласно итогам мониторинга, в «Азбуке вкуса» в Москве десяток яиц категории С2 продается за 107 рублей, а за счет скидки при онлайн-заказе они обойдутся в 75 рублей.

При этом на сайте сети «Магнит» есть варианты по 86 рублей и 90 рублей за категории С2 и С1 соответственно.

А при онлайн-заказе у ретейлера «Мегамаркет» яйца можно найти даже по 54 рубля, у «Пятерочки» же — за 75 рублей.

Яйца в российских магазинах резко подорожали осенью 2023 года. В ноябре рост цен к октябрю достиг 15,07 процента. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии заявил, что власти «вовремя не открыли импорт пошире».