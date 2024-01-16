Россиянам напомнили о повышении пенсий и маткапитала с 1 февраля

Пенсионеры в скором времени получат прибавку. Также увеличится максимальный размер материнского капитала.

Издание Life напоминает, что с 1 февраля 2024 года изменится сумма ежемесячных денежных выплат (ЕДВ). Они полагаются федеральным льготникам. Речь идет, в частности, о ветеранах ВОВ, Героях труда, Героях России, а также инвалидах. Размер индексации ЕДВ зависит от итоговой инфляции за прошлый год. Предполагается, что россиян ожидает прибавка в 7,5%, говорится в статье.

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По словам юриста Елены Кузнецовой, в феврале ежегодно производится индексация и ЕДВ, и набора социальных услуг (НСУ).

«Каждый год правительство устанавливает коэффициент индексации. Сейчас размер НСУ составляет 1469,74 рубля. Если же человек отказался от получения услуг в натуральном виде, то ему сделают доплату к ЕДВ», — отметила специалист.

В Социальном фонде России анонсировали индексацию в январе вновь назначенных пенсионных выплат работающим россиянам. Стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты повысится на 7,5%. Как уточняется, из них образуется страховая пенсия. Коэффициент подорожает с 123,77 рубля до 133,05 рубля, отмечают специалисты. По их словам, сумма фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7567,33 рубля до 8134,88 рубля. Также россиянам напомнили о новом способе начисления некоторых видов пенсий. От граждан теперь не будет требоваться обращение за назначением выплаты, подчеркивают эксперты. Кроме того, не нужно будет предъявлять специальные документы. Меры поддержки будут оформляться Социальным фондом самостоятельно.

В пресс-службе Министерства труда также сообщили, что в России с 1 февраля будет проиндексирован максимальный размер материнского капитала.

Выплаты на рождение первого ребенка увеличатся до 630 тысяч рублей. Маткапитал на второго ребенка достигнет 833 тысячи рублей или 202,6 тысячи, если семья уже получала деньги.

Глава Минтруда Антон Котяков обратил внимание на то, что под индексацию подпадет не только материнский капитал, но и единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки.