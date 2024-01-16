Минфин и ЦБ объявили о запуске программы долгосрочных сбережений

Министр финансов Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин 16 января объявили о запуске программы долгосрочных сбережений (ПДС) на Дне финансов, который проходит на выставке-форуме «Россия».

Как отметил министр, вопросы настройки финансов, их работы и устойчивости, доверия к ним — общая задача Минфина и Центрального банка, над которой они ежедневно работают.

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«Финансы — это не только заработная плата, не только проценты с депозитов в коммерческих банках, но и система долгосрочных сбережений. Эта система заработала в текущем году, и можно уже начинать осуществлять инвестиции в новые инструменты — надежные, поддержанные государством. И эти инструменты позволят создать себе и подушку безопасности, и резервы на решение важных жизненных проблем людей», — подчеркнул Антон Силуанов.

После открытия Дня финансов Антон Силуанов и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин изучили калькулятор программы долгосрочных сбережений, где Антон Силуанов рассчитал ПДС для себя. Только что договор ПДС заключил и IT-специалист Павел. Отвечая на вопрос министра, на что он будет копить с ПДС, Павел ответил, что на собственное дело. После этого договор заключил и Антон Силуанов — он рассказал, что будет формировать подушку финансовой безопасности. Фондом, с которым заключён договор, оказался первый оператор по программе ПДС — Сбер НПФ. Правила этого фонда по формированию долгосрочных сбережений Банк России зарегистрировал 9 января.

По мнению Владимира Чистюхина, ПДС — это не только очень важный инструмент для сохранения и приумножения долгосрочных сбережений граждан, но и инструмент, который позволит создать долгосрочное финансирование в экономике.

«Нам принципиально важно сегодня реализовывать долгие, длинные, сложные проекты. Для этого нужны длинные деньги, и программа долгосрочных сбережений поможет этот денежный актив сформировать. Представляется, что ПДС поможет гражданам обеспечить свою жизнь на старости, позволит им иметь необходимый финансовый запас прочности», — объяснил Владимир Чистюхин.

Программа долгосрочных сбережений работает следующим образом. Человек заключает договор с НПФ и начинает в удобном для себя режиме пополнять счет. Программу можно открыть для себя или близкого человека. НПФ инвестирует эти средства в финансовые инструменты на принципах доходности и безубыточности. Помимо собственных взносов человек может перевести в новую программу свои пенсионные накопления, сформированные в пенсионном фонде по договору обязательного пенсионного страхования (ОПС).

В программе предусмотрена поддержка со стороны государства в виде госгарантий и софинансирования. Забрать все сбережения полностью можно через 15 лет действия программы.