Эксперт рассказал, когда ждать нового подорожания яиц

Очередное подорожание куриных яиц произойдет перед Пасхой, считает эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. В беседе с «360» он отметил, что сегодня стоимость этого продукта стабилизируется, однако ценовые колебания продолжатся и в дальнейшем.

«Есть пиковые какие-то моменты, например, та же самая Пасха, когда яйцо становится более востребованным, поэтому его стоимость вновь будет увеличиваться. Тех значений, которые рынок получил в предновогодний период в цене, а это до 140 рублей, он не достигнет к Пасхе, но такого рода колебания будут происходить и дальше», — высказал мнение специалист.

Причиной предновогоднего резкого подорожания яиц эксперт назвал повышенный потребительский спрос, за которым не успевало предложение. Кроме того, иногда отдельные колебания вызваны такими сложными ситуациями, как, например, птичий грипп. Текущее снижение цен будет продолжаться, однако они не достигнут значений, которые были несколько месяцев назад, предположил Карпов.