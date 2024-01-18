Россиянам объяснили, как с них начнут требовать долги с февраля

Поправки в законодательство России, регулирующее взаимоотношения коллекторов и должников, вступят в силу с 1 февраля 2024 года. Об этом рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм» .

Он пояснил, что прежде всего нововведения регламентируют порядок и время общения с коллекторами. Последним разрешены личные встречи, текстовые сообщения, телефонное общение и письма по электронной почте. Однако список обновляется — появится возможность использовать автоматизированный интеллектуальный агент, то есть звонки с помощью искусственного интеллекта. Также коллекторы могут связаться с должником через Госуслуги.

При этом время общения коллектора с должником теперь законодательно ограничено: гражданина нельзя беспокоить в ночное и вечернее время и слишком часто встречаться лично. Ограничено и количество телефонных бесед в разрешенное время. Сам порядок общения прописан в законодательстве: не допускается агрессия, грубость, психологическое давление и угрозы. Подобные случаи нужно фиксировать, так как за нарушение правил коллекторов могут оштрафовать и даже посадить в тюрьму, пояснил Данилов.