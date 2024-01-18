Ах, как хочется вернуться: сравниваем цены на продукты с чеками 2002 года

В последние дни в социальных сетях активно обсуждают чек из магазина от 2002 года. Случайно обнаруженный кассовый документ в кармане старой куртки породил у людей желание вернуться в 2002 год — манят россиян цены на продукты. «Рамблер» сравнил их и выяснил, насколько подорожали указанные позиции и как это соотносится с ростом зарплат.

Продукты, действительно, подорожали

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В первую очередь комментаторов взволновала цена на продукты. В опубликованном чеке от 16 декабря 2002 года на 1219 рублей большая часть денег ушла на утюг Tefal — он обошелся покупателю в 999 рублей. Еще 25 рублей потратили на стиральный порошок, 8 — на тройник. Таким образом, продукты обошлись в 187 рублей. Однако сам набор обширным назвать нельзя: в чеке значатся 1,5 килограмма белокочанной капусты, пачка гречки, вареная колбаса, молоко, сметана, овсяное печенье, вафельный торт, томатная паста и черный перец.

Еще один важный аспект споров — объем упаковок продуктов. Действительно, сейчас производителям приходиться идти на «шринкфляцию» — снижать размер упаковки для поддержания привычной для покупателя цены. В результате объем бутылки молока уже стремится к 900 мл вместо литра, а гречку давно продают не по килограмму. Некоторые покупатели считают такой подход обманом.

Отметим, что к подобным чекам некоторые люди относятся с опаской — указывают, что сохраниться они, скорее всего, не могли. Печатают их на термобумаге, без использования краски — она просто темнеет в месте нагрева. Сохраниться они могут, если не оказывались под воздействием солнечных лучей и не нагревались, потому найти подобные «артефакты» все еще возможно.

В самом чеке остался адрес магазина — на улице Савушкина, 112 в Санкт-Петербурге. Сейчас никакого ООО «Пионер» там нет, но зато работает гипермаркет «Лента». Сравнить цены можно с ее каталогом — большинство продуктов там есть. Отдельная сложность возникает с весом продуктов — в чеке она в своей массе не указана. В результате сравнение продуктов, которые могут быть в разных упаковках, следует отставить в сторону — например, сметаны и томатной пасты. С остальными продуктами предположим, что вес упаковки серьезно не изменился.

Рост цен по этому чеку оказался следующим:

Печенье овсяное «Посиделкино» — в 5,5 раз, с 14,49 рубля до 79,89 рубля;

Торт вафельный «Пекарь» — в 4,3 раза, с 30,09 рубля до 129,89 рубля;

Молоко «Петмол» (литр) — в 8,4 раза, с 16,33 рубля до 163,83 рубля;

Гречка «Мистраль» (за 1 кг) — в 6,9 раз, с 19,4 рубля до 134,2 рубля за килограмм;

Белокочанная капуста — в 4,5 раза, с 7,2 рубля до 32,09 рубля за килограмм.

Отдельно можно упомнить об утюге. В 2002 году покупка Tefal обошлась в 999 рублей. В каталоге «Ленты» уже нет той модели, однако другие можно приобрести по цене от 3 до 5 тысяч рублей.

А что с другими чеками?

Этот чек не первый, который попал в Сеть за последние годы. Еще больше информации о ценах может дать другой документ, который опубликовали в социальных сетях в 2021 году — он тоже был напечатан в конце 2002 года и тоже в Санкт-Петербурге. Там продуктов значительно больше — за 20 позиций покупатель заплатил почти 292 рубля.

В чеке есть много товаров, рост цен на которые достоверно сравнить сложно из-за недостатка информации — не указан производитель или объем. Кроме того, многие из них уже вышли из оборота, вроде глазированных сырков «Зебра» или йогурта Danone. По этой причине сравним ряд более распространенных позиций.

Рост цен оказался следующим:

Кета слабосоленая (за 1 кг) — в 8,95 раза, с 200 рублей до 1790 рублей;

Творог 5% за (200 гр) — в 9 раз, с 11,6 рубля до 104,99 рублей;

Кукурузные хлопья (350 гр) — в 8,6 раз, с 12,9 рубля до 112 рублей;

Подсолнечное масло (литр) — в 5,8 раз, с 20,5 рублей до 119 рублей;

Оливки черные (банка) — в 6,7 раз, с 19,2 рубля до 129,99 рублей.

При этом оба раза цены сравнивались без учета скидок, которые можно получить по карте «Лента». Благодаря ей можно дополнительно сэкономить — до 10-15% на ряд позиций. В 2002 году подобная программа лояльности была редкостью.

А что с зарплатой?

Теперь к главному — к заработной плате. На 2002 год, по данным федерального Росстата, в Санкт-Петербурге она составляла 5434 рубля. В октябре 2023 года, по данным Росстата по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, она составляет 95 090 рублей. Рост оказался почти в 17,5 раз. Из вышеупомянутого списка ни один из продуктов сравнимым образом не подорожал.