ВЦИОМ: 17 тысяч рублей на одного потратили россияне на новогодние путешествия
Более четверти россиян (27%) выезжали за пределы своего города на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.
Основными туристическими направлениями на праздники стали Москва и Московская область (13%), Краснодарский край (4%), Санкт-Петербург (4%).
Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. В 2023 году 76% россиян были довольны тем, как провели Новый год, сказал он.
Во время новогодних праздников треть россиян потратили не больше 10 тысяч рублей. Примерно такое же количество опрошенных потратили в зимние выходные от 10 до 25 тысяч рублей. Каждый шестой отдохнул на 25-50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает «Радиоточка НСН».