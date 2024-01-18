ВЦИОМ: 17 тысяч рублей на одного потратили россияне на новогодние путешествия

Более четверти россиян (27%) выезжали за пределы своего города на новогодние праздники, в среднем поездка на одного человека обошлась в 17 тысяч рублей, сообщил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Основными туристическими направлениями на праздники стали Москва и Московская область (13%), Краснодарский край (4%), Санкт-Петербург (4%).

Большинство (75%) россиян удовлетворены тем, как провели новогодние и рождественские каникулы. В 2023 году 76% россиян были довольны тем, как провели Новый год, сказал он.