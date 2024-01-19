В ЦБ рассказали о новых правилах расчета полной стоимости кредита

Новые правила расчета полной стоимости кредита (ПСК) начнут действовать с 21 января. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка.

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ПСК будет включать в себя все расходы заемщика, без которых ему кредит банк не выдаст или выдаст, но на других условиях. В нем будет учтена максимально возможная сумма расходов человека.

Для кредитных карт особые условия. При их выдаче должен быть раскрыт диапазон ПСК: какая минимальная стоимость, если карта используется для безналичных расчетов и какая максимальная при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитывать, предполагая, что заемщик сразу потратит весь лимит по карте и начнет гасить долг в течение всего срока кредита. Такой подход даст возможность заемщику понять, какими будут его расходы при разных сценариях использования карты.