Минтруд предложил уточнить порядок компенсации за работу в выходные дни

Минтруд предлагает законодательно закрепить компенсацию за работу в выходные и праздничные дни при увольнении сотрудника. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В свою очередь работник получит право выбрать наиболее подходящий вариант компенсации: либо дни отдыха, либо денежную доплату.

Поправки разработаны с учетом позиции Конституционного суда и позволят исключить ситуации, когда работника можно уволить без компенсации за работу в выходные, праздничные и нерабочие дни. В ведомстве отметили, что в отдельных случаях работодатели, оплатив работу в праздники и выходные в размере оклада или тарифной ставки, не принимали решения о предоставлении дня отдыха и не компенсировал его при увольнении.

По действующим нормам работа в праздники и выходные оплачивается всем работникам не менее чем в двойном размере за фактически отработанные часы. По желанию гражданина вместо повышенной оплаты ему может быть предоставлен день отдыха.