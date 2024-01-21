В России проиндексируют пенсии самозанятым

Минтруд предложил исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что министерство подготовило поправки в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании.

Также нововведения предполагают возможность того, что самозанятые смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. На данный момент законопроект находится на стадии межведомственного согласования.