"Известия": Минтруд хочет индексировать пенсии и выплачивать пособия самозанятым

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия". Издание утверждает, что ведомство подготовило поправки в федеральный закон об обязательном пенсионном страховании, благодаря которому пенсии самозанятых будут индексироваться на уровне с неработающими пенсионерами. В публикации отмечается, что также нововведение предполагает возможность того, что самозанятые смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Подчеркивается, что в текущий момент законопроект находится на стадии межведомственного согласования. До этого стало известно, что каждый третий экономически активный россиян не понимает, как происходит расчет пенсии.