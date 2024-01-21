Эксперты рассказали, какой доход приносят россиянам юани

Эксперты рассказали, какой доход приносят россиянам инструменты в юане
Китайский юань прочно обосновался на российском валютном рынке. Конкуренция банков за привлечение юаневых депозитов растет — ставки достигают 5% годовых, пишет «КоммерсантЪ».
В частности, в начале января банк «Санкт-Петербург» повысил максимальную ставку по вкладу «Стратег» в юанях с 3% до 3,5% годовых. В конце прошлого года улучшили условия по вкладам в юанях «Уралсиб», МКБ, ВТБ и МТС-банк: ставки выросли до 3,8–4,5% годовых. Максимальная доходность у Новикомбанка — 5% годовых.
Аналитики газеты пояснили, что более высокие доходности доступны по юаневым облигациям — 3,5–8,2% годовых. Вместе с тем, заметили они, не все выпуски одинаково ликвидны, что следует учитывать при выборе бумаг.
В настоящее время, заметили эксперты, на Московской бирже торгуется 25 выпусков юаневых облигаций 14 эмитентов, годом ранее инвесторам было доступно 17 выпусков 10 эмитентов.
По данным газеты, доходность одно-трехлетних облигаций эмитентов первого и второго эшелонов составляет 3,5–8,2% годовых, четырех-пятилетних — 5,8–7% годовых.
Важным тригером для развития рынка юаневых облигаций может стать выпуск таких бумаг Минфином, отметили аналитики. По их словам, ведомство планировало осуществить выпуск в 2015, затем в 2022 году, но не пошло на этот шаг в силу ряда факторов.