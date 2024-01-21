В МВД рассказали о новой схеме мошенников с QR-кодом

В России аферисты придумали новую мошенническую схему, используя Систему быстрых платежей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Покупатель оставляет на сайте заявку на приобретение дорогостоящего товара, после чего ему поступает звонок или сообщение от мошенника, представляющегося сотрудником магазина. Он предлагает купить товар со скидкой, оплатив его через Систему быстрых платежей по QR-коду.

«В случае согласия злоумышленник присылает в мессенджер ссылку, ведущую на страницу с формой оплаты по QR-коду. Как только доверчивый покупатель подтверждает платеж, деньги отправляются на счёт мошенника», — рассказала Волк.

По ее словам, данная мошенническая схема возможна, если учётные данные модераторов и администраторов сайтов скомпрометированы.