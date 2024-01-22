В Болгарии разработали проект о заморозке недвижимости владельцев из РФ

Болгарские депутаты из парламентского объединения партий «Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) разработали законопроект, который позволит замораживать собственность находящихся под санкциями россиян. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Ивайло Мирчев в социальных сетях.

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По словам парламентария, возвращение санаторно-оздоровительного комплекса «Камчия», который по сообщениям болгарских СМИ якобы принадлежит российскому правительству, а также заморозка недвижимости попавших под западные санкции россиян — приоритетная задача фракции.

«Поэтому сегодня мы вместе с (депутатом – прим. ред.) Надеждой Йордановой предложим нашей парламентской группе новый законопроект, касающийся этого вопроса», — написал он.