ЦБ ужесточит требования для признания инвестора квалифицированным

Банк России определился с периодом, когда имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора будет повышен. Регулятор предлагает поэтапное увеличение имущественных требований с 6 млн рублей. Первое повышение состоится с 1 января 2025 года (до 12 млн рублей), а второе через год — с 1 января 2026 года (до 24 млн рублей), следует из проекта указания ЦБ.

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«Поэтапное повышение имущественных требований направлено на приведение их размера в соответствие с накопленной инфляцией, а также обусловлено необходимостью минимизации практик формального признания физических лиц квалифицированными инвесторами, не учитывающего действительного понимания ими структуры сложных финансовых продуктов и рисков, связанных с инвестиционной деятельностью», — говорится в пояснительной записке к документу.

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Банк России еще летом 2022 года заявил о необходимости реформы категоризации инвесторов. Первоначально предлагалось повысить имущественный ценз сразу с 6 млн до 30 млн рублей. Однако участники рынка и сами инвесторы были не согласны с такой позицией. Позже регулятор смягчил свое решение: предложил повышать имущественный ценз в два этапа и только до 24 млн рублей.

В конце ноября 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, начинающий эту реформу. В законопроекте прописываются новые критерии, по которым инвестор может получить статус квалифицированного. Для признания квалифицированным инвестор должен соответствовать критериям по образованию, опыту работы, наличию ученой степени, размеру имущества, опыту совершения сделок или размеру дохода. Получить статус «квала» также можно будет при сочетании требований по опыту работы и совершения сделок с образованием. Кроме того, документ предполагает возможность комбинирования имущественного критерия с дополнительным подтверждением наличия знаний. Большинство показателей для получения статуса квалифицированного инвестора устанавливает ЦБ. Законопроект пока не был принят в первом чтении.