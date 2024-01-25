Экономист назвал последствия появления в России касты бедных заемщиков
Российский регулятор планирует предоставить возможность банкам выдавать кредиты высокорисковой категории заемщиков по повышенной ставке. Речь идет о гражданах, чьи совокупные выплаты по кредитам составляют 60% от дохода. О том, что последует за принятием данной меры, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
Некоторым гражданам нововведение поможет, однако для находящихся в кредитной яме россиян мера станет лишь очередной ступенькой к неизбежному краху, считает специалист.
По его словам, в настоящее время закредитованным заемщикам достаточно трудно получить кредит на общих основаниях. Это побуждает таких граждан обращаться в различные микрофинансовые организации (МФО), где займы почти на порядок дороже.
На ноябрь 2023 года максимальная цена кредитования в банках составляла 36,852%, в МФО — 292%, следует из данных Банка России.
Ранее финансист Андрей Пономарев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в начале 2024 года ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках превысили 24 процента на фоне мер Центробанка по борьбе с инфляцией.