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РБК: в России предложили оформлять самозапрет на кредиты через банки и МФО

Законопроект о самозапрете на кредиты снова находится в активной фазе обсуждения, новая версия предполагает возможность подавать заявления о запрете не только через "Госуслуги", но и банки и микрофинансовые организации (МФО). Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию законопроекта, подлинность которого подтвердили источники на финансовом рынке.

РБК: в России предложили оформлять самозапрет на кредиты через банки и МФО
© РИА Новости

Как отмечает издание, новая норма может заработать с января 2026 года. Изменения содержатся в рабочей версии законопроекта ко второму чтению, который предполагает поправки в законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил РБК основные изменения в этой версии законопроекта. Первый зампред комитета Госдумы Константин Бахарев пояснил, что документ еще находится в работе, а обсуждение отдельных пунктов продолжается.

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В рабочей версии законопроекта имеются пункты о том, что работать с заявлениями граждан о самозапрете на кредиты должны будут банки и МФО. При этом срок вступления закона в силу в целом смещается на 15 января 2025 года, а ключевых пунктов, связанных с работой кредиторов - на 15 января 2026 года. Как отмечает издание, оба этих вопроса окончательно не решены. Против этих пунктов выступает Аксаков, отмечая, что банки и МФО - это заинтересованные организации, которые могут создать проблемы для граждан, желающих установить самозапрет. В то же время Бахарев отмечает, что увеличение перечня каналов для подачи заявлений в целом расширяет возможности для граждан, однако это может сместить сроки вступления нормы в силу.

Бахарев также выразил надежду, что окончательная версия законопроекта ко второму чтению будет оперативно согласовано с участниками рынка, ЦБ РФ и Минфином РФ, а закон начнет действовать с 1 июля 2024 года.

Кроме этого, в РБК отметили, что в новой версии законопроекта для проверки действия в отношении клиента запрета на выдачу ссуд будут использоваться не только паспортные данные, но также и ИНН. Ранее предполагалось, что для этих целей будет использоваться СНИЛC.

О законопроекте

Госдума в октябре 2023 года приняла в первом чтении законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа (кредита). Целью документа является предупреждение практик мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит денежные средства или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение.

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