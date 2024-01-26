Россияне взяли рекордное количество займов «до зарплаты» в 2023 году

Россияне в 2023 года взяли 34,9 млн займов «до зарплаты» (PDL-займы, на сумму до 30 тысяч рублей и срок до 30 дней с единоразовым погашением), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это максимальный показатель, для сравнения: в 2023 году граждане взяли на 12% больше таких займов, чем в 2022 году и на 22% больше, чем в 2021 году.

Речь идет именно о количестве выдач, оценивать итоги года по общей сумме выданных микрозаймов преждевременно, отмечают в СРО «Мир». За девять месяцев 2023 года граждане оформили займов «до зарплаты» на 90,5 млрд рублей (это около 26% от общего числа оформленных займов в МФО, которые составили 348 млрд рублей).

Видео дня

В компаниях подтверждают сильную динамику. Например, в МФК «Лайм-­займ» количество PDL-займов за прошлый год выросло на 36,6% — до 771,3 тысяч, а их общая сумма – на 84,4% — до почти 17 млрд рублей. В МФК «Мигкредит» за 2023 год количество займов «до зарплаты» увеличилось более чем вдвое – компания выдала 850 тысяч ссуд на 6,4 млрд рублей. Финансовая онлайн-платформа Webbankir нарастила выдачу таких займов на 30%.

Такой взрывной рост выдач в 2023 году связан с тем, что МФО в целом адаптировался к последствиям экономических шоков 2022 года, считает генеральный директор Moneyman Александр Пустовит. Гендиректор Webbankir Андрей Пономарев отмечает, что на высокий спрос на займы у населения также повлияла инфляция и ужесточения кредитной политики банков. Также сыграла роль активизация банками освоения микрофинансового сектора. Кредитные организации создавали структуры, посредством которых выдавали финансирование своим клиентам, не подошедшим по тем или иным причинам для кредитования в банке.