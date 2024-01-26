Россиянам запретили покупать иностранные акции на индивидуальные инвестсчета

Правительство России запретило приобретение иностранных ценных бумаг за счет средств индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

Распоряжение кабмина о введении ограничений на покупку зарубежных ценных бумаг опубликовано на официальном сайте правовых актов, передает ТАСС.

Ранее министерство финансов предложило ограничить возможность приобретения ценных бумаг, эмитентами которых являются иностранные государства, на средства ИИС из-за антироссийских санкций.

Индивидуальный инвестиционный счет – специальный счет с налоговыми льготами, позволяющий гражданам инвестировать в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.