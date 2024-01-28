Эксперт рассказал о способах сэкономить на воде

Директор по производству «Росводоканал Оренбург» Кирилл Березнев рассказал, что разумное потребление воды поможет на ней сэкономить. Его слова передают «Известия».

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Как утверждает эксперт, снизить расход воды помогут специальные насадки для крана, поскольку с таким приспособлением, даже если кран открыт на максимум, вода все равно будет литься тонкой струей.

По словам Березнева, также имеет смысл заменить краны с вентилем на краны с гусаком, чтобы не тратить время и воду на настройку температуры ее подачи. Кроме того, экономить на воде может помочь установка двухкнопочного сливного механизма для унитаза.

«Если сантехнику вы менять не собираетесь, можно положить в бачок унитаза объемный предмет, например, бутылку с водой. Таким образом его объем уменьшится и на слив будет тратиться меньше воды», — рассказал специалист.

Он отметил, что унитаз также может принести немало трат даже при небольшой струйке воды, которая ежесекундно будет убегать в канализацию. Эксперт рекомендовал следить за сантехникой и вовремя ее ремонтировать.

«Если вы не можете понять, течет ваш унитаз или нет, добавьте в бачок немного красителя, спустя некоторое время станет понятно, есть ли протечка», — сказал Березнев.

Эксперт также посоветовал не использовать унитаз как мусорный бак. Он подчеркнул, что волосы с расчески, ватные диски, салфетки и остатки еды лучше выкинуть в мусорное ведро — это поможет как экономии воды, так и предотвратит засоры.

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