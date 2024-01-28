ФНС предупредила о рассылке мошенниками писем от имени службы

Мошенники под видом сотрудников Федеральной налоговой службы (ФНС) рассылают электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности налогоплательщика, предупредили в пресс-службе ведомства.

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В опубликованном в Telegram-канале ФНС сообщении отмечается, что неизвестные от имени налоговиков предлагают налогоплательщикам пройти дополнительную проверку и предоставить кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты или товаросопроводительные документы.

Мошенники для прохождения данной процедуры предлагают обратиться к назначенному инспектору, в противном случае угрожают заморозкой счетов налогоплательщика "до выяснения обстоятельств". Сообщается, что pdf-скан указанного письма содержит печати и реквизиты, а контакты инспектора прикрепляются в теле электронной рассылки.

"Мы не рассылаем подобные сообщения и не имеем отношения к этим письмам, не совершаем телефонные звонки с предложением оплатить налоги онлайн", - подчеркнули в пресс-службе ФНС.