Россияне увеличили траты на маркетплейсах

Объем трат на российских маркетплейсах в 2023 году вырос в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом, количество покупок повысилось на 63%, при этом продолжает увеличиваться популярность онлайн-площадок в регионах. Об этом говорится в исследовании платформы для роста онлайн-продаж Tinkoff eCommerce, с которым ознакомился ТАСС.

Платформа в рамках аналитического проекта Tinkoff Data подготовила итоги работы российских маркетплейсов в 2023 году. Исследование включает данные по шести крупнейшим онлайн-площадкам: Wildberries, Ozon, "Яндекс Маркет", Kazanexpress, Aliexpress и "Мегамаркет".

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"В 2023 году маркетплейсы продолжили быть главной движущей силой российской онлайн-торговли. Рост объема трат на маркетплейсах в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом свидетельствует о том, что интерес потребителей к онлайн-покупкам только укрепляется. <…> Количество транзакций на маркетплейсах за год выросло на 63%", - отмечают авторы исследования.

Эксперты указывают, что на рост популярности онлайн-покупок влияют общерыночные факторы. Так, в России продолжают развиваться альтернативные каналы поставок продукции брендов, которые покинули рынок, одновременно улучшаются условия доставки, повышается удобство пользования платформами, расширяется сеть пунктов выдачи.

Председатель совета директоров и основатель B2B-платформы цифровой торговли "Кифа" Сунь Тяньшу согласен с тем, что маркетплейсы выступают локомотивом роста российского рынка интернет-торговли.

"Несмотря на прогнозы экспертов, темпы роста объемов российского рынка электронной торговли в 2023 году почти не сократились, оставшись близко к уровню 2022 года - 38% и 40% соответственно", - отметил он в комментарии ТАСС.

Другие тренды

По данным Tinkoff eCommerce, в 2023 году средний чек на маркетплейсах в целом сократился на 10%, составив 1,789 тыс. рублей. Однако, как отмечается в исследовании, на некоторых площадках показатель все же увеличился. Кроме того, в 2023 году замедлился прирост количества активных продавцов на маркетплейсах: их число выросло лишь на 8%.

"Только на трех площадках число селлеров увеличилось по сравнению с предыдущим годом: на "Яндекс Маркете" (плюс 62%), "Мегамаркете" (плюс 42%) и Ozon (плюс 30%). У Wildberries количество активных продавцов снизилось на 5%", - отмечают авторы.

Больше всего селлеров работает как раз на Wildberries - 51%. На втором месте по популярности среди продавцов, по оценкам экспертов - Ozon (35%), на третьем - "Яндекс Маркет" (12%).

По мнению экспертов, замедление темпов прироста количества продавцов на маркетплейсах связано с высоким оттоком среди небольших игроков.

"Вместе с тем рынок становится более зрелым: место неопытных продавцов занимают более профессиональные. Они ведут бизнес более уверенно, укрепляют свои позиции на площадках и торгуют на нескольких платформах одновременно", - добавляется в исследовании.

В Tinkoff eCommerce также обратили внимание на рост популярности маркетплейсов в российских регионах. В 2023 году жители городов стали активнее совершать покупки: выросло как количество транзакций на онлайн-площадках, так и их сумма. С точки зрения транзакций отмечается рост в таких городах, как Омск (плюс 91%), Красноярск (плюс 88%), Новосибирск и Челябинск (по 79%), Волгоград (плюс 75%).

В свою очередь по росту объема покупок в лидерах - Красноярск (плюс 70%), Омск (плюс 66%), Уфа (плюс 61%), Новосибирск (плюс 61%), Челябинск (плюс 59%) и Казань (плюс 59%). В Москве зафиксирован наименьший прирост числа транзакций (увеличение на 41%) и их объема (плюс 30%).

Потенциал роста

Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов отметил, что российские маркетплейсы адаптируются, расширяя складские и логистические возможности и мотивируя продавцов распределять товары по разным складам по всей территории страны.

"Мы ожидаем, что точкой роста в ближайшие годы станут российские регионы, куда уже сейчас перемещается активность продавцов и начинает дотягиваться логистическая инфраструктура, в то время как в Москве и Санкт-Петербурге рынок уже довольно насыщен. По данным Tinkoff eCommerce, в 2023 году доля региональных продавцов достигла 67%", - сказал Кретов, слова которого привели в пресс-службе платформы.

Основатель "Кифа" считает, что российский рынок онлайн-торговли обладает огромным потенциалом роста.

"Но с традиционными способами B2B-торговли раскрыть его невозможно. Нужен современный цифровой инструмент, который будет обеспечивать потенциал такого развития", - рассуждает Сунь Тяньшу.

Он также обратил внимание на рост трансграничной B2B-торговли между Россией и Китаем. Российские селлеры активно закупают товары у китайских производителей, которые выступают поставщиками товаров многих категорий.