ФНС начала штрафовать за получение арендных платежей на иностранные счета

Налоговая служба начала рассматривать получение владельцами зарубежной недвижимости платы за аренду на иностранные счета как пример незаконных валютных операций, пишут «Ведомости» со ссылкой на постановление московского управления ФНС о назначении административного наказания. Из документа следует, что резидент России, владеющий шестью коммерческими помещениями в Германии, сдавал их в аренду немецким компаниям. Он получал арендные платежи на иностранный валютный счет. Налоговики сочли гражданина предпринимателем, а его валютную выручку — незаконной, так как платежи приходили не в российский банк. В итоге гражданина оштрафовали на 30% от суммы полученных платежей.

Свою позицию налоговая аргументирует тем, что валютный резидент, который сдает в аренду несколько коммерческих помещений за рубежом, осуществляет предпринимательскую деятельность, поскольку это «систематическое получение прибыли».

Из документа следует, что ИП, которым сочли гражданина, с точки зрения валютного контроля считается юрлицом. И к нему должны применяться соответствующие нормы.

«Положения, <…> разрешающие физлицам — резидентам зачислять денежные средства от нерезидентов без ограничений, не распространяются на деятельность ИП, связанную с получением прибыли от ведения предпринимательской деятельности», — говорится в документе.

По требованиям валютного регулирования юрлица обязаны производить валютные операции «через банковские счета в уполномоченных банках» — тех, что находятся в России.