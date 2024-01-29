«Пушкинскую карту» предложили распространить на пенсионеров

Необходимо рассмотреть возможность включить в проект «Пушкинская карта» российских пенсионеров или создать для них аналогичную программу. Такое обращение направил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Депутат обратил внимание, что до этого уже неоднократно поднимался вопрос расширения категорий участников проекта «Пушкинская карта». В этой связи он заметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах.

«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодежи», — цитирует RT Крупника.

В этой связи законодатель предложил включить людей пенсионного возраста в указанную программу или создать для них аналогичный проект.

«Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлеченности в общественную и культурную жизнь нашей страны», — подытожил Крупник.