«Пушкинскую карту» предложили распространить на пенсионеров
Необходимо рассмотреть возможность включить в проект «Пушкинская карта» российских пенсионеров или создать для них аналогичную программу. Такое обращение направил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Депутат обратил внимание, что до этого уже неоднократно поднимался вопрос расширения категорий участников проекта «Пушкинская карта». В этой связи он заметил, что в первую очередь речь идет о пенсионерах.
«Желание и стремление культурного обогащения у наших пенсионеров не меньше, чем у молодежи», — цитирует RT Крупника.
В этой связи законодатель предложил включить людей пенсионного возраста в указанную программу или создать для них аналогичный проект.
«Реализация подобной идеи будет способствовать социализации российских пенсионеров, повышению их вовлеченности в общественную и культурную жизнь нашей страны», — подытожил Крупник.
«Пушкинская карта» выдается бесплатно проживающим в России людям в возрасте от 14 до 22 лет по программе культурного просвещения молодежи. Она позволяет им бесплатно посещать музеи, театры, концертные залы, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры в рамках установленного лимита 5 тысяч рублей в год. До 2022 года лимит по карте составлял 3 тысячи рублей. Проект реализуется с 1 сентября 2021 года.