Аналитик объяснил, кому повысят пособия и выплаты в 2024 году

Аналитик Юденков объяснил, кому из россиян повысят пособия и выплаты в 2024 году
Более 40 пособий и выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля. «Вечерняя Москва» узнала у финансового аналитика, кандидата экономических наук Юрия Юденкова, кому и на сколько повысят пособия и выплаты в 2024 году.
По его словам, индексация коснется льготных категорий граждан и социально незащищенных слоев населения относительно роста инфляции — на 7,4 процента.
— На данный момент известно, что повысят пенсии, выплаты инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, гражданам, пострадавшим на Чернобыльской АЭС, а также пособия по безработице, — рассказал Юденков.
Кроме того, увеличат пособия семьям с детьми. Например, материнский капитал при рождении первого ребенка будет увеличен до 630,4 тысячи рублей, а пособие по рождения ребенка — до 24 604,3 рубля, добавил специалист.
Помимо этого, рассматривается увеличение налога на роскошь, сообщил Юденков.
— В этом году могут поднять не только социальные выплаты, но и налоги для обеспеченных граждан страны, — уточнил аналитик.