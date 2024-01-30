Россияне задолжали десятки миллиардов рублей за воду

Долг россиян за канализацию и воду достиг 90 млрд рублей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на Российскую ассоциацию водоснабжения и водоотведения.

При этом отмечается, что задолженность выросла на 11 млрд рублей с 2022 года, однако с учетом роста тарифов ЖКХ и инфляции показатели изменились незначительно — все те же 35-45% от суммарной задолженности в сфере водоотведения и водоснабжения.

Всего задолженность за электричество, теплоснабжение и водоснабжение составила порядка 1,4 трлн рублей. В первом квартале 2023 года долг за коммунальные платежи достиг 876,4 млрд рублей.

Эксперт «Народный фронт. Аналитики» Павел Склянчук пояснил, что ситуация с долгами россиян не улучшается ввиду несогласованности мер реструктуризации задолженности отраслевыми регуляторами.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Якубовский полагает, что долги растут равномерно, а значит, не платят одни и те же люди. При этом наименьшие темпы роста демонстрируют долги за электроэнергию, так как должникам отключают электроснабжение за неуплату.