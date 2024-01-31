Эксперты составили портрет сверхбогатых россиян

Ежегодно список сверхбогатых россиян Forbes обновляется, однако новички входят в него не так часто. Ученые центра стратификационных исследований Института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Мареева и Екатерина Слободенюк составили портрет типичных богатых россиян.

Так, в основном это мужчины с высшим московским образованием, при этом доминируют те, кто получил естественно-научное, а не гуманитарное. Они родились в обеспеченной семье и сделали состояние в топливно-энергетическом комплексе, финансах или промышленности.

— В силу доминирования в группе бизнесменов средних и старших возрастов, рождение которых приходилось на советские годы, среди родителей превалируют работники государственных предприятий и учреждений бюджетной сферы. Кроме того, отцы нередко работали и во властных структурах, — говорится в исследовании.

При этом в последние годы в топ-200 состоятельных россиян чаще стали входить женщины и молодые бизнесмены, пишет РБК.

Недавно президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно возглавил список богатейших людей планеты, опередив знаменитого инженера и предпринимателя Илона Маска. Состояние Арно выросло почти на 21,6 миллиарда долларов.