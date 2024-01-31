По словам Зубарева, теперь злоумышленники предварительно изучают свою жертву — ее профиль в соцсетях, друзей, сферу работы. Какая-то информация берется с сайтов, где человек сам оставляет информацию о себе. После этого злоумышленники разрабатывают индивидуальную схему коммуникации с жертвой.