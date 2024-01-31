В ЦБ рассказали об изменении тактики телефонных мошенников

В последние несколько месяцев телефонные мошенники изменили способы обмана потенциальных жертв, сообщил заместитель председателя Центробанка (ЦБ) Герман Зубарев. Газета.Ru
По его словам, трендом последних месяцев стала персонификация, то есть предварительное изучение потенциальной жертвы через соцсети и кредитную историю. Российская газета
После этого под характеристики жертвы разрабатывается индивидуальный сценарий обмана с использованием современных технологий, добавил Зубарев. Например, мошенники могут создать поддельные Telegram-аккаунты руководителей компании, в которой работает жертва, а также создавать голосовые сообщения от имени родственников или близких человека. «Уже после этого с жертвой связываются по телефону и обманывают по стандартной схеме», — заключил Зубарев. Lenta.ru