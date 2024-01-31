ЦБ призвал предусмотреть в РФ запрет банковских операций в мессенджерах

В российских онлайн-банках может появиться возможность устанавливать полный запрет на любые операции в мессенджерах, рассказал «Известиям» зампред ЦБ Герман Зубарев. Соответствующие рекомендации регулятор направил кредитным организациям на фоне того, что мошенники активно используют этот канал для обмана людей.

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В своих материалах Центробанк изложил правила работы в мессенджерах с учетом требований информационной безопасности и мер по защите персональных данных. Зубарев также напомнил, что использовать для банковских операций можно только те мессенджеры, которые разрешил Роскомнадзор.

При этом он назвал неправильным совсем запрещать банкам взаимодействовать с клиентами на этом направлении, в том числе по причине того, что на фоне санкций приложения некоторых из них пропали из онлайн-магазинов, из-за чего мессенджеры стали одним из каналов коммуникации.