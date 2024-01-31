Инвесторы первой очереди полностью получили выплаты по замороженным бумагам
Инвесторы первой очереди полностью получили выплаты в рамках указа президента N665, который устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам со счетов типа «И», заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях с 15 декабря 2023 года.
«665-ый указ – это про выплату замороженных доходов за счет средств, которые поступают на счета «И». И Национальный расчетный деопозитарий (НРД) начал уже выплачивать эти замороженные доходы на счета клиентов. Напомню, у нас пять очередей, то есть предусмотрена очередность исполнения вот этих заблокированных доходов», — отметила Ольга Шишлянникова.
Ранее в Минфине отмечали, что в первую очередь по этому механизму будут выплачены дивиденды по иностранным акциям и депозитарным распискам, ETF – в пользу физических лиц и управляющих компаний ПИФов и БПИФов. Во вторую очередь выплачиваются суммы купонов и погашений по иностранным облигациям и еврооблигациям России – в пользу физических лиц. В третью очередь будут выплачены дивиденды по иностранным акциям и депозитарным распискам, неквалифицированным в качестве ценных бумаг иностранным финансовым инструментам, ETF – в пользу всех лиц, не указанных в первой очереди. В четвертую очередь НРД исполняет иные обязательства перед своими клиентами. Наконец, в последнюю очередь будут выплачиваться суммы купонов и погашений по иностранным облигациям и еврооблигациям России – в пользу всех держателей, кроме физических лиц.
По словам Ольги Шишлянниковой, первая очередь инвесторов уже получила выплаты, вторая очередь получила выплаты частично. Остальные инвесторы — третьей, четвертой и пятой очереди «ждут поступления на эти счета «И» новых доходов, за счет которых будет продолжаться выплаты доходов, которые были заморожены у инвесторов», — отметила директор департамента ЦБ.